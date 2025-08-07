В России предложили штрафовать за отказ уступать место в автобусе

В России предложили штрафовать тех, кто отказывается уступать место в автобусе

В общественном транспорте необходимо ввести специализированные места для беременных и пожилых людей, а тех, кто в обход правил будет на них садиться и отказываться уступать место, нужно штрафовать. Такое мнение выразил председатель партии Коммунисты России Сергей Малинкович, чьи слова приводит «Абзац».

«Раньше над теми, кто не уступал место, смеялись, их осуждали. Это была культура, а теперь ее нет. Сейчас порой попросишь уступить место, а тебя не то что проигнорируют, но и оскорбят вдогонку», — пояснил политик.

Из его предложения следует, что специальные места будут обозначаться цветом или знаком на стекле. Камеры в транспорте буду фиксировать нарушения, добавил он. Штраф предлагается установить в размере 1000 рублей, заключил Малинкович.

Ранее в России предложили штрафовать родителей за «питающие энергию дьявола» поступки детей. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, за мат и нецензурную речь детей и родителей необходимо привлекать к ответственности.