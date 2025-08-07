Экономика
15:11, 7 августа 2025Экономика

В России предостерегли от оптимизма в связи со снижением темпов роста цен

Экономист Абрамов: Проинфляционные риски ослабления рубля велики
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Учитывая текущие проинфляционные факторы, риторика Центробанка (ЦБ) РФ выглядит «несколько оптимистично», считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. О том, что с мнением об устойчивости антиинфляционного тренда он на 100 процентов не согласен, специалист рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что существуют реальные риски, что замедлится снижение инфляции», — предостерег Абрамов. Такие риски, по его словам, связаны и с отсутствием необходимой регулятору тенденции в сфере зарплат, и с реальной перспективой ослабления и подорожания импорта, а также с «избыточными» расходами бюджета.

ЦБ регулярно подчеркивает сохранение в отечественной экономике проинфляционных рисков. В том числе в связи с принятым 25 июля решением снизить ключевую ставку до 18 процентов годовых там указывали на высокие инфляционные ожидания, которые, несмотря на снижение темпов роста цен, в течение нескольких месяцев колеблются около отметки 13 процентов.

Риски глава Банка России Эльвира Набиуллина видит и в бюджетной сфере, отмечая, что «в случае изменения бюджетных планов может потребоваться корректировка траектории ключевой ставки».

Осенью ожидается второе за год изменение параметров действующего федерального бюджета, в рамках которого не исключено новое увеличение параметров его дефицита на фоне динамики госрасходов и снижения нефтегазовых доходов.

    Все новости