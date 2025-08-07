Экономика
06:13, 7 августа 2025Экономика

В России увидели выгоду от тарифных войн Трампа

Пушков заявил, что тарифные войны Трампа могут сплотить БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Страны-члены БРИКС могут сплотиться в ответ на вводимые Вашингтоном пошлины, что приведет к обратному эффекту от тарифных войн президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик обратил внимание, что президент Бразилии Лула да Силва намерен созвать лидеров стран БРИКС для обсуждения ответа на тарифы Трампа. «Если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США», — указал он. По мнению Пушкова, это противостояние столкновение может перейти в открытую форму, и тогда действия Белого дома приведут к сплочению БРИКС.

В июле Трамп заявлял, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. Он счел, что государства объединения противостоят США и действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.

До этого президент США утверждал, что БРИКС якобы теряет свое влияние. По его мнению, угроза от объединения миновала, когда он объявил о планах ввести высокие пошлины. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает», — отметил он.

