В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран специальной военной операции (СВО) был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сетевое издание «Домовой совет».

С СВО мужчина вернулся инвалидом первой группы — увечье он получил на боевом задании. Размер назначенной бойцу пенсии составил чуть выше 20 тысяч рублей. При этом, помимо трат на здоровье, бывший военнослужащий вынужден выплачивать кредиты, которые он взял еще до ухода на спецоперацию.

Из-за просрочки платежей мужчиной занялись судебные приставы. Пристав-исполнитель наложил арест на его пенсию, остаток составил примерно 12 тысяч рублей.

На помощь ветерану пришли местные общественники. Они утверждают, что мужчину должны были освободить от долгов. Вскоре стало известно об увольнении пристава, который вынес постановление о наложении взыскания на его пенсию.

Ранее в Туве другого бойца СВО лишили выплат. Начисление выплат ветерану было приостановлено из-за того, что медицинское учреждение, в котором наблюдался боец, не направило документы в бюро медико-социальной экспертизы.