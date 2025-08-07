Член СПЧ Меркачева о приговоре Мусаевой: Не верю, что она виновата

В СПЧ отреагировали на тюремный приговор матери чеченских оппозиционеров и жене бывшего председателя Верховного суда республики Зареме Мусаевой. Комментарий члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Евы Меркачевой приводит издание «Подъем» в Telegram.

6 августа Мусаеву приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы.

По мнению Меркачевой, Мусаева оказалась против своей воли вовлечена в конфликт ее семьи с руководством республики. «Я не верю, что она виновата. (...) И виновата она была только в том, что является матерью своего сына и женой своего мужа», — заявила она.

Член СПЧ утверждает, что обвинение в адрес Мусаевой появилось «на пустом месте». Она не исключила, что жительница Чечни может впоследствии стать фигуранткой новых уголовных дел. Относительно вынесенного приговора Меркачева выразила надежду на его пересмотр апелляционной инстанцией.

В июле 2023 года Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. В марте 2024 года приговор вновь пересмотрели, сократив его до четырех лет и девяти месяцев колонии.