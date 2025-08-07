Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Решение первопричин остановит украинский конфликт

Лишь решение первопричин конфликта на Украине, остановка расширения Североатлантического альянса на восток, сделает возможным урегулирование конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости высказался экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«[Президент России Владимир] Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться», — указал эксперт.

При этом Джонсон усомнился в готовности Запада серьезно вести переговоры с РФ, так как, по его мнению, стремится ее уничтожить и будет искать любую возможность сделать это.

Ранее Ларри Джонсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом продемонстрировал вежливость и спокойствие.