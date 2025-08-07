Варламов рассказал об алкогольной забаве для любителей острых ощущений

Варламов предложил выпить в Гренландии в кепке Make America Great Again

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Гренландии и рассказал об алкогольной забаве для любителей острых ощущений. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов заявил, что в поисках адреналина в Гренландии можно выйти на улицу в кепке Make America Great Again (американский политический лозунг, используемый президентом США Дональдом Трампом — прим. «Ленты.ру»), ожидая реакции местных жителей.

В частности, блогер предложил отправиться к алкогольному магазину и пообщаться с его частыми посетителями. «Сюда, если есть лишнее здоровье, можно вот в этой кепочке выходить и с мужиками здесь местными поговорить», — поиронизировал Варламов.

В марте Трамп заявил, что США намерены присоединить Гренландию. Он подчеркнул, что этот шаг необходимо сделать ради международной безопасности. Глава комитета по обороне парламента Дании, владеющей островом, Расмус Ярлов отметил, что слова американского лидера могут привести к войне между странами.