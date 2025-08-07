Во время раскопок в российском городе нашли фрагмент древней стены

Во время раскопок в Смоленске археологи нашли фрагмент древней стены. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале мэра российского города Александра Новикова.

На улице Бакунина специалисты обнаружили остатки деревянной стены, которая относится примерно к XV-XVI векам. Кроме того, были найдены фрагменты мощения пола, предположительно, XII века.

«Каждый такой артефакт — ценная страница летописи Смоленска, и я уверен, что смолянам будет интересно увидеть эти свидетельства прошлого. Поговорили с экспертами и решили проработать возможность сохранить часть обнаруженной деревянной стены прямо на месте — возможно, под защитным стеклом с информационным сопровождением», — отметил Новиков.

Ранее сообщалось, что в Краснобаковских лесах Нижегородской области археологи нашли древние марийские захоронения.

