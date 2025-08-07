Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 7 августа 2025Забота о себе

Врач назвала вескую причину убрать кофе из рациона

Врач Петраченкова: Избежать обострения изжоги летом поможет отказ от кофе
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Чтобы избежать изжоги летом, из рациона рекомендуется исключить несколько продуктов, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог клиники «Медскан Hadassah» Мария Петраченкова. Вескую причину отказаться от них врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«При изжоге рекомендуется убрать из рациона не только все жареное, соленое и острое, но также шоколад и кофе», — посоветовала Петраченкова. Кроме того, она посоветовала пить достаточно воды — это тоже снизит риск приступов изжоги.

Кроме того, изжогу могут вызвать поздние ужины и посиделки после них, физические нагрузки сразу после еды — работа на садовом участке, активные игры или плавание, а также прием некоторых медикаментов. Петраченкова объяснила, что, к примеру, препараты от боли в спине могут раздражать пищевод и желудок и вызывать изжогу. В этом случае нужно обратиться к врачу и с его помощью подобрать другие лекарства, добавила гастроэнтеролог.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что головная боль может быть симптомом гастрита. Происходит это потому, что гастрит в некоторых случаях сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров со словами «люблю свой возраст»

    В Ленобласти в крови полуторагодовалого мальчика нашли наркотики

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости