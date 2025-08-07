Врач назвала вескую причину убрать кофе из рациона

Врач Петраченкова: Избежать обострения изжоги летом поможет отказ от кофе

Чтобы избежать изжоги летом, из рациона рекомендуется исключить несколько продуктов, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог клиники «Медскан Hadassah» Мария Петраченкова. Вескую причину отказаться от них врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«При изжоге рекомендуется убрать из рациона не только все жареное, соленое и острое, но также шоколад и кофе», — посоветовала Петраченкова. Кроме того, она посоветовала пить достаточно воды — это тоже снизит риск приступов изжоги.

Кроме того, изжогу могут вызвать поздние ужины и посиделки после них, физические нагрузки сразу после еды — работа на садовом участке, активные игры или плавание, а также прием некоторых медикаментов. Петраченкова объяснила, что, к примеру, препараты от боли в спине могут раздражать пищевод и желудок и вызывать изжогу. В этом случае нужно обратиться к врачу и с его помощью подобрать другие лекарства, добавила гастроэнтеролог.

