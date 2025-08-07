Вскрылись подробности о найденной без признаков жизни звезде «Дома-2»

Звезда «Дома-2» Малинина возглавляла модельное агентство, обманувшее 300 человек

Найденная в нижегородской квартире без признаков жизни звезда реалити-шоу «Дом-2» Полина Малинина возглавляла модельное агентство, руководство которого обмануло более 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, организаторы и участники модельного агентства обещали обучить и трудоустроить моделей только при условии, что сначала те купят онлайн-курс стоимостью до 200 тысяч рублей. В результате модели были вынуждены брать кредиты. Отмечается, что при трудоустройстве их обманом вынудили подписать вместо трудового договора договор об оказании платных услуг.

В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России рассматривают одну из версий произошедшего с Малининой — отравление неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что на камеры наблюдения попало, как Малинина 2 августа заходила в квартиру с неким мужчиной. На следующее утро ее спутник покинул дом, оглядываясь по сторонам. После этого бывшая участница проекта больше не выходила из квартиры.