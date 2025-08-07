Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 7 августа 2025Силовые структуры

Вскрылись подробности о найденной без признаков жизни звезде «Дома-2»

Звезда «Дома-2» Малинина возглавляла модельное агентство, обманувшее 300 человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @polisha_malinina

Найденная в нижегородской квартире без признаков жизни звезда реалити-шоу «Дом-2» Полина Малинина возглавляла модельное агентство, руководство которого обмануло более 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, организаторы и участники модельного агентства обещали обучить и трудоустроить моделей только при условии, что сначала те купят онлайн-курс стоимостью до 200 тысяч рублей. В результате модели были вынуждены брать кредиты. Отмечается, что при трудоустройстве их обманом вынудили подписать вместо трудового договора договор об оказании платных услуг.

В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России рассматривают одну из версий произошедшего с Малининой — отравление неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что на камеры наблюдения попало, как Малинина 2 августа заходила в квартиру с неким мужчиной. На следующее утро ее спутник покинул дом, оглядываясь по сторонам. После этого бывшая участница проекта больше не выходила из квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости