Запасы российского дачника из пистолетов и марихуаны попали на видео

В Ленобласти полиция изъяла арсенал и марихуану у дачника

В Ленинградской области полицейские нашли арсенал и запасы марихуаны у дачника. Оперативное видео с пистолетами и растительными заготовками предоставили «Ленте.ру» в МВД Росси.

На кадрах видно разложенное оружие, коробки с марихуаной.

Задержан и заключен под стражу житель Петербурга, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков. У него изъято шесть пистолетов и 1244 патрона, две коробки с наркотиками. Марихуану он выращивал на даче.

Ранее сообщалось, что в Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ.