Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 7 августа 2025Силовые структуры

Запасы российского дачника из пистолетов и марихуаны попали на видео

В Ленобласти полиция изъяла арсенал и марихуану у дачника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области полицейские нашли арсенал и запасы марихуаны у дачника. Оперативное видео с пистолетами и растительными заготовками предоставили «Ленте.ру» в МВД Росси.

На кадрах видно разложенное оружие, коробки с марихуаной.

Задержан и заключен под стражу житель Петербурга, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков. У него изъято шесть пистолетов и 1244 патрона, две коробки с наркотиками. Марихуану он выращивал на даче.

Ранее сообщалось, что в Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров со словами «люблю свой возраст»

    В Ленобласти в крови полуторагодовалого мальчика нашли наркотики

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости