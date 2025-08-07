Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:09, 7 августа 2025Забота о себе

Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

Эндокринолог Янг предупредила женщин о прыщах из-за сладкого кофе с молоком
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: heewei lee / Unsplash

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что один напиток разрушает женский организм сильнее, чем алкоголь и энергетики. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Коварный враг женского здоровья прячется в стакане сладкого кофе с молоком», — предупредила Янг. Она пояснила, что кофеин резко поднимает в крови уровень кортизола — гормона стресса.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, из-за этого напитка возникают резкие скачки инсулина, поскольку в него зачастую добавляются сиропы и сахар. Молоко же стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста, который провоцирует прыщи, воспаления и ускоряет старение кожи, заключила Янг.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что не стоит пить испорченный квас. В противном случае, по ее словам, можно столкнуться с пищевым отравлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В Китае восхитились ответом Захаровой американскому подполковнику

    Останки рыбака нашли внутри крокодила

    Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    Обвиненного в хищении миллиардов рублей генерала Росгвардии оставили под арестом

    В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

    ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

    В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

    Жители российского города рассказали о мощных взрывах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости