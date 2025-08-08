Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:27, 8 августа 2025Экономика

122 тысячи японцев эвакуируют из-за удара стихии

NHK: 122 тысячи жителей японского города Кирисима эвакуируют из-за мощных ливней
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kyodo / Reuters

В японском городе Кирисима эвакуируют более 122 тысяч человек из-за мощных ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Эвакуацию высшего уровня с формулировкой «экстренное обеспечение безопасности» для населения объявили утром в пятницу, 8 августа. Причиной этому стало выпадение до 1,5 месячной нормы осадков в некоторых районах города за полдня.

Согласно прогнозам синоптиков, грозы и обильные осадки в Кирисиме могут продлиться вплоть до воскресенья, 10 августа. На данный момент известно, что в результате удара стихии пострадали двое.

Ранее в августе более 300 человек эвакуировали после схода селя в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Раскрыты подробности о накрытой ячейке международной террористической организации

    Выявлен скрытый триггер болезни Альцгеймера

    В России упало производство водки и коньяка

    В Таджикистане рассказали об уголовных делах за участие в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости