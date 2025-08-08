122 тысячи японцев эвакуируют из-за удара стихии

NHK: 122 тысячи жителей японского города Кирисима эвакуируют из-за мощных ливней

В японском городе Кирисима эвакуируют более 122 тысяч человек из-за мощных ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Эвакуацию высшего уровня с формулировкой «экстренное обеспечение безопасности» для населения объявили утром в пятницу, 8 августа. Причиной этому стало выпадение до 1,5 месячной нормы осадков в некоторых районах города за полдня.

Согласно прогнозам синоптиков, грозы и обильные осадки в Кирисиме могут продлиться вплоть до воскресенья, 10 августа. На данный момент известно, что в результате удара стихии пострадали двое.

Ранее в августе более 300 человек эвакуировали после схода селя в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии.

