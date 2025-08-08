Ценности
56-летняя жена Газманова показала фото в мокром платье с откровенным декольте

Жена певца Олега Газманова Марина снялась в мокром платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Жена российского певца Олега Газманова дизайнер интерьеров, блогерша и писательница Марина Муравьева-Газманова показала фото в откровенном образе с отдыха в Сочи. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя избранница артиста снялась в мокром розовом макси-платье с тонкими бретелями и глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера, и наряд обнажил часть груди.

Марина Муравьева-Газманова уложила волосы в косу и выбрала в качестве украшений серьги с подвесками в виде солнца.

Ранее в августе снимками поделилась с подписчиками Дарина Эрвин, жена режиссера и продюсера Александра Цекало.

    Все новости