Агрессивный турецкий таксист не выпускал из машины российскую актрису

Известная российская актриса молдавского происхождения Лянка Грыу рассказала о пугающем инциденте с турецким таксистом. Ее слова приводит портал «Страсти».

Артистка, известная по ролям в «Шерлоке Холмсе» и «Барвихе», заявила, что водитель отказывался выпускать ее с сыном из машины и вымогал деньги. Это случилось во время пересадки в Турции по пути в США. Грыу заплатила таксисту за поездку до отеля положенные 15 долларов, но тот запер двери и стал требовать больше.

«Вдруг запер машину, начал на меня давить, что надо заплатить 25. Рядом ребенок, час ночи, я в глуши, а он говорит, что никого нет, поэтому он не сможет взять другого клиента обратно, поедет пустой, так что надо заплатить за это», — сообщила она.

По словам Лянки, ей было страшно, но она улыбнулась таксисту, дала еще пять долларов и попросила открыть дверь. «Важно сохранять спокойствие, особенно с агрессивными мужчинами», — добавила актриса.

