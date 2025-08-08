Американский хоккейный тренер признался в любви к России

Американский хоккейный тренер Джон Торчетти признался в любви к России

Американский хоккейный тренер Джон Торчетти вспомнил о периоде работы в московском ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я очень люблю Россию и хочу сюда вернуться», — признался американец. По его мнению, болельщикам армейцев нравилась игра команды в тот период, когда он руководил клубом.

Торчетти возглавлял ЦСКА в сезоне-2013/2014. Под его руководством москвичи вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где в первом раунде уступили петербургскому СКА (0-4).

Ранее американский защитник «Трактора» Логан Дей назвал наиболее удивившую его в России вещь. По словам игрока челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.

