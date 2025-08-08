Большую средневековую дискотеку проведут в российском городе

Российские музыканты проведут средневековую дискотеку в Великом Новгороде

Российские музыканты 17 августа проведут большую средневековую дискотеку в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Уточняется, что на дискотеке в уличном театре «Садко» выступят фолк-группы из этого российского города, а также из Санкт-Петербурга. Они будут использовать не только современную аппаратуру, но и старинные русские инструменты. Под их музыку будут танцевать гости мероприятия и мастера Новгородской студии исторического танца.

Хотя дресс-кода на дискотеке не будет, организаторы намерены раздать приглашения местным жителям и туристам в старинных костюмах на другие представления в театре «Садко».

Ранее сообщалось, что в Челябинске 8 августа начнется фестиваль уличных театров. В день открытия артисты выйдут на маршруты от Арт-сквера на набережной до пешеходной части улицы Кирова.

