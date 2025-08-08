ТАСС: Бойцы ВСУ передали российским войскам координаты скопления заградотрядов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали российским войскам координаты скоплений заградотрядов 17-й отдельной бригады Нацгвардии страны «Рейд». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ», — рассказали силовики. Отмечается, что указанные заградотряды располагаются в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили крупный заградотряд 17-й бригады Нацгвардии в Днепропетровской области. Как сообщили в силовых структурах, по ним нанесли удар фугасной авиабомбы.