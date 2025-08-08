Из жизни
21:08, 8 августа 2025
Из жизни

Британский принц переспал с 12 женщинами за год после свадьбы

Принц Эндрю и его жена начали изменять друг другу сразу после свадьбы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Toby Melville / Reuters

Согласно новой книге биографа Эндрю Лоуни, в течение года после свадьбы принц Эндрю втайне от жены переспал с 12 женщинами. Об этом пишет издание Daily Beast.

По словам Лоуни, о любовницах Эндрю рассказывал его бывший шофер. При этом, как утверждается в книге, жена Эндрю Сара Фергюсон не оставалась в долгу. В то время принц служил в военно-морском флоте и редко появлялся дома. Фергюсон чувствовала себя вдовой при живом муже и скоро стала регулярно ему изменять.

Другой источник рассказал Лоуни, что Эндрю часто ругался с женой. Порой они едва удерживались от рукоприкладства. «Нужно понимать, с чем мне приходится иметь дело, — жаловалась Фергюсон подруге. — Я вышла замуж за человека, который за всю жизнь даже в магазин ни разу не сходил».

Сара Фергюсон пыталась жаловаться на Эндрю его матери — королеве Елизавете II. Это оказалось бесполезно: та всякий раз умело переводила разговор то на лошадей, то на собак.

Ожидается, что книга Эндрю Лоуни Entitled: The Rise and Fall of the House of York, рассказывающая о жизни принца Эндрю, выйдет 14 августа. Выдержки из нее публиковало британское издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что источники Лоуни рассказывали об одержимости сексом, свойственной принцу Эндрю. «Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — цитируются в книге слова канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.

