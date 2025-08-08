Экономика
16:17, 8 августа 2025Экономика

На фоне колебания цен в мире Китаю стали активнее предлагать российскую нефть

Bloomberg: Китайским НПЗ стали активнее предлагать российскую нефть Urals
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

На фоне колебания цен в мире китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) стали активнее предлагать российскую нефть. Об этом со ссылкой на трейдеров и представителей рынка сообщает Bloomberg.

Предприятиям в КНР предлагают срочные фьючерсы с поставкой сырья в октябре. Скидки на основной российский экспортный сорт Urals составляют порядка 1,5 доллара к эталону, североморской нефти Brent.

Китай, который сейчас стал главным покупателем российской нефти, преимущественно приобретает сырье марки ВСТО, которая добывается и отгружается на востоке страны. Urals в то же время отправляется на экспорт через порты на западе страны, а потому меньше востребован у партнеров из КНР из-за высоких транспортных расходов и долгих сроков доставки.

Как полагает аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь, Китай не сможет перекупить все сырье, от которого отказалась Индия в результате введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Еще одной причиной, по которой КНР не торопится закупать дополнительное сырье, является факт, что ее заводы специализируются на ином сорте нефти.

По словам главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, усилившееся в последнее время санкционное давление властей США на Индию из-за продолжающихся закупок российской нефти несет для сырьевого экспорта РФ ряд плюсов. Отказ Нью-Дели от российских нефтепродуктов приведет к распределению географии поставок. Новыми направлениями экспорта российской нефти могут стать страны Латинской Америки и в особенности — Северная Африка, предположил он.

