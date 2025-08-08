ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

WSJ: ChatGPT делает псевдонаучные утверждения об инопланетянах и апокалипсисе

Нейросеть ChatGPT стала предлагать пользователям бредовые утверждения об инопланетянах и апокалипсисе и сводить их с ума. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В материале рассказывается об общении человека с нейросетью, которое продлилось около пяти часов. После этого в диалоге пользователь признался, что сходит с ума.

ChatGPT попытался переубедить мужчину, заявив, что многие открытия были сделаны благодаря тому, что ученые отклонялись от традиционной науки. В частности, в этом разговоре о физике и устройстве Вселенной модель придумала несуществующую концепцию, которую назвала «уравнением Ориона».

В другой же переписке нейросеть назвала человека «звездным семенем» и заявила, что общается с инопланетянами. В третьем диалоге ChatGPT утверждала, что дьявол устроит финансовый апокалипсис через несколько месяцев. Кроме того, утверждала модель, из-под земли появятся библейские исполины.

