Силовые структуры
13:55, 8 августа 2025Силовые структуры

Депутату избрали меру пресечения за попытку дать крупную взятку в российском регионе

В Воронеже суд взял под стражу депутата Прыткина за покушение на дачу взятки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Воронеже депутата областной думы и бизнесмена Андрея Прыткина взяли под стражу по делу о покушении на дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина пробудет под стражей до 4 октября.

Сообщается, что он был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве на выборах в 2020 году. Тогда суд установил, что вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и его заместительница Светала Васькова брали деньги за помощь на выборах в облдуму, но в итоге ничего не сделали. Прытыкин стал единственным фигурантом, который не признал вину по этому делу. Другие депутаты, сделав признание, к ответственности не были привлечены.

В Уфе суд взыскал с экс-полицейского неподтвержденные 54 миллиона рублей.

