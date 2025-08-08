Культура
13:55, 8 августа 2025Культура

Деревянко официально женился на молодой возлюбленной

Super: Актер Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць официально стали мужем и женой
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Актер Павел Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць. Первые кадры с росписи опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Артист, известный по сериалу «Домашний арест» и многим популярным комедиям, взял в жены девушку моложе его на 14 лет. Сообщается, что пара расписалась в ЗАГСе Барвихи. Для Деревянко этот брак стал первым.

Известно, что до встречи со своей женой он десять лет был в отношения с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двоих детей. В ноябре 2020 года они официально объявили о расставании, но сохранили дружеские отношения. Ради новой возлюбленной Павел отказался от свободных отношений, пообещав, что с «полигамией покончено». У Зои есть двое сыновей от предыдущего брака.

Ранее стало известно, что российский актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем.

