16:30, 8 августа 2025Россия

Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

Минобороны: За три часа над Россией сбили 34 украинских дрона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Россией за три часа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В пресс-службе ведомства пояснили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Атакам подверглись Калужская, Брянская, Рязанская области, Республика Адыгея, а также Краснодарский край. Еще два дрона сбили над Азовским морем.

8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем ПВО. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности.

Затем стало известно, что дроны ВСУ пытались атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

