Древний клад нашли в России

Археологи нашли древний клад в Ростове Великом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Археологи в Ростове Великом нашли древний клад. Об этом сообщает «Вести Ярославль».

По данным специалистов, во время раскопок обнаружены 14 редких предметов IX-XI веков, в том числе женские украшения, принадлежавшие племени меря и финно-уграм. Особый интерес представляла полутрубчатая подвеска, которая звенела при движении, отгоняя злых духов — каждое такое украшение является уникальным, так как форма из отливки используется для изготовления только одной подвески.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили под Омском уникальный артефакт эпохи палеолита. Ученые проводили раскопки на территории стоянки Черноозерье II в Омской области и нашли рукоять ножа из кости, украшенную орнаментом, который выполнен по нетипичной для палеолита технологии.

