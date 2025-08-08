Древний клад нашли в России

Археологи нашли древний клад в Ростове Великом

Археологи в Ростове Великом нашли древний клад. Об этом сообщает «Вести Ярославль».

По данным специалистов, во время раскопок обнаружены 14 редких предметов IX-XI веков, в том числе женские украшения, принадлежавшие племени меря и финно-уграм. Особый интерес представляла полутрубчатая подвеска, которая звенела при движении, отгоняя злых духов — каждое такое украшение является уникальным, так как форма из отливки используется для изготовления только одной подвески.

