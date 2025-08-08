Две россиянки столкнули подругу с лестницы и задушили

В Твери задержали двоих женщин, толкнувших с лестницы и задушивших знакомую

В Твери задержали двоих женщин, толкнувших с лестницы и задушивших знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, три женщины со 2 по 6 августа в доме одного из СНТ Калининского муниципального округа распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт на кухне и одна из женщин нанесла своей 61-летней знакомой множественные удары по голове от чего пострадавшая упала с лестницы. В этот момент вторая соучастница, находясь в коридоре, взяла веревку и обмотала вокруг шей потерпевшей. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи СК и сотрудники МВД оперативно установили и задержали подозреваемых в преступлении. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

