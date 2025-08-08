Двое россиян пытали паяльником знакомого на глазах его девушки

В Екатеринбурге осудят запытавшего знакомого паяльником и задушившего женщину

В Екатеринбурге осудят мужчину, пытавшего знакомого паяльником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в январе 2003 года обвиняемый со своим знакомым (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его кончиной) находились в квартире на Автомагистральной улице. У них возник конфликт с другим общим знакомым, и приятели захотели расправиться с третьим товарищем.

Соучастники избили жертву, а затем начали прижигать его тело паяльником, из-за чего он скончался. При этом присутствовала сожительница жертвы. Опасаясь разоблачения, преступники веревкой передавили женщине горло.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется по статье 105 УК РФ (Убийство двух лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору, группой лиц).

