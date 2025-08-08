Ценности
Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

Карина Черных
Фото: Arnold Jerocki / GC Images / Getty Images

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски в откровенном виде попала в объектив папарацци во время совместного отдыха с возлюбленным, с итальянским диджеем Орацио Риспо. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Backgrid.

Возлюбленных заметили на Амальфийском побережье, Италия. Так, 34-летнюю манекенщицу сняли в бикини, которое состояло из желтого бюстгальтера и пестрых плавок. При этом ее внешний вид дополняли черные солнцезащитные очки и повязка на голове. 38-летний диджей, в свою очередь, предстал перед камерами в черных шортах и очках.

В апреле прошлого года Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о романе с руководителем кинокомпании А24 Ноа Сакко. Тогда пару заметили в ресторане. Уточнялось, что на протяжении ужина мужчина постоянно прикасался к волосам модели.

