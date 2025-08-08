«Газпром» объяснил отзыв лицензии «Молдовагаза» разрушением бизнеса

Лишение «Молдовагаза» лицензии на поставку газа говорит о финализации изъятия у «Газпрома» принадлежащего ему объекта инвестиций. Об этом российская компания написала в Telegram-канале.

В компании отметили, что холдинг продолжит всеми доступными способами защищать свои законные права и интересы в Молдавии.

Уточняется, что российской компании принадлежат 50 процентов ценных бумаг «Молдовагаз».

4 августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии лишило совместное с «Газпромом» предприятие «Молдовагаз» лицензии на поставки газа в страну, объяснив решение невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.