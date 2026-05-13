Россияне оказались самыми незаконопослушными туристами на курорте Таиланда

Российские туристы оказались законопослушнее европейцев на Пхукете

Россияне оказались самыми незаконопослушными туристами на Пхукете (Таиланд) — с начала 2025 года на них завели 269 уголовных дел. Об этом пишет издание The Phuket Express со ссылкой на данные полиции курорта.

Уточнялось, что в расчет брался период с 1 января 2025 по 30 апреля 2026 года. В рейтинге за россиянами следуют 143 задержанных гражданина Великобритании и 141 француз.

Однако турпоток из России в три-четыре раза превышает частоту посещений Таиланда европейцами. Так, за 2025 года и начало 2026-го в страну Азии прибыли 1,5 миллиона россиян, 350 тысяч британцев и 200 тысяч французов. При пересчете ясно, что соотечественники реже нарушают закон и оказались законопослушнее европейцев.

Ранее пять россиян подрались на Пхукете и оказались в полиции. Решается вопрос о том, чтобы привлечь участников конфликта к ответственности.