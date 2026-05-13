Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:54, 13 мая 2026Из жизни

Драка двух носорогов посреди города попала на видео

В Непале драку двух носорогов на улице сняли на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Непале два носорога ворвались в город и устроили драку. Об этом сообщает NDTV.

По словам очевидцев, столкновение произошло между взрослой особью и животным помладше. Предполагается, что они делили между собой территорию. Носороги носились по улицам и останавливались у магазинов, чтобы пободаться. Их сняли на видео.

Материалы по теме:
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
23 июня 2025
Кровопролитная гражданская война вспыхнула в самой большой в мире группе шимпанзе. Лидеры плетут интриги и теснят оппозицию
Кровопролитная гражданская война вспыхнула в самой большой в мире группе шимпанзе. Лидеры плетут интриги и теснят оппозицию
20 апреля 2026

В конце концов один из носорогов отступил, а победивший пошел поедать цветы с деревьев. Никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ЮАР 58-летний владелец компании по борьбе с браконьерством Шоуман Ван Яарсвельд стал жертвой черного носорога. «Особенно трагично, что его жизнь забрало то животное, которое он пытался обезопасить», — отметили его друзья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Россиянин похитил у пенсионерки коробку с деньгами и тушенкой

    Раскрыта главная опасность южных клещей-«мутантов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok