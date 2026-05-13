Драка двух носорогов посреди города попала на видео

В Непале драку двух носорогов на улице сняли на видео

В Непале два носорога ворвались в город и устроили драку. Об этом сообщает NDTV.

По словам очевидцев, столкновение произошло между взрослой особью и животным помладше. Предполагается, что они делили между собой территорию. Носороги носились по улицам и останавливались у магазинов, чтобы пободаться. Их сняли на видео.

В конце концов один из носорогов отступил, а победивший пошел поедать цветы с деревьев. Никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ЮАР 58-летний владелец компании по борьбе с браконьерством Шоуман Ван Яарсвельд стал жертвой черного носорога. «Особенно трагично, что его жизнь забрало то животное, которое он пытался обезопасить», — отметили его друзья.

