В Кремле оценили ответ Трампа о встрече с Путиным

Глава РФПИ Дмитриев: Ответ Трампа о встрече с Путиным опроверг фейки

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев оценил ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Четкий ответ снова опровергает фейковые новости», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что встреча президента России и его американского коллеги поможет более четко донести до США позицию Москвы по Украине. Спецпредставитель выразил надежду, что после переговоров Путина и Трампа диалог сторон «продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении».