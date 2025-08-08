Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 8 августа 2025Россия

В Кремле оценили ответ Трампа о встрече с Путиным

Глава РФПИ Дмитриев: Ответ Трампа о встрече с Путиным опроверг фейки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев оценил ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Четкий ответ снова опровергает фейковые новости», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что встреча президента России и его американского коллеги поможет более четко донести до США позицию Москвы по Украине. Спецпредставитель выразил надежду, что после переговоров Путина и Трампа диалог сторон «продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

    Назван проявляющийся утром на простынях симптом рака

    Нарочито сексуальные фото популярной певицы взволновали соцсеть

    Российские штурмовики рассказали о тактике в боях за Часов Яр

    Российские бойцы взяли в плен вьетнамского наемника

    Землетрясение произошло у побережья Камчатки

    Украинский дрон-разведчик сбили на границе с Россией

    В Кремле оценили ответ Трампа о встрече с Путиным

    Украине предрекли демографический коллапс

    Российский боец рассказал об оставленных в лесополосах телах солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости