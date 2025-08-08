Гражданам Латвии понадобился совет по выживанию

Экс-министр Латвии Апинис дал совет гражданам закопать бочку выживания в огороде

Экс-министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис дал совет по выживанию гражданам страны. По его мнению, им понадобится создать стратегические запасы на случай ЧС, он рассказал об этом телеканалу TV24.

Согласно рекомендации бывшего министра, латвийцам необходимо поместить «бочку выживания» на расстояние порядка десяти метров от дома. Контейнер должен быть прочным, чтобы его не смогли повредить грызуны, в него нужно поместить продукты длительного хранения, запас воды, деньги, копии документов и семейные ценности.

«При кризисе банковские карты могут стать бесполезными. Храните в тайнике то, что поможет пережить нестабильность — включая «бабушкины драгоценности», — заключил Апинис.

