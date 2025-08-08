ХАМАС ответил на планы Израиля по оккупации Газы

ХАМАС: Планы Израиля по оккупации Газы представляют собой военное преступление

Планы Израиля по оккупации Газы являются военным преступлением. Об этом заявили в палестинском радикальном движении ХАМАС, передает ТАСС.

«Мы заявляем, что одобренные израильским кабинетом планы оккупации города Газа и эвакуации всего его населения представляют собой полноценное военное преступление», — говорится в заявлении движения.

ХАМАС также призвало ООН, Международный суд и Международный уголовный суд принять срочные меры для остановки данного плана. Представители движения вместе с тем потребовали привлечь лидеров Израиля к ответственности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировали выдвинуть новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС. Уточнялось, что Вашингтон и Тель-Авив намерены добиться от группировки всеобъемлющего соглашения вместо постепенных разовых сделок.