12:44, 8 августа 2025

Кайли Дженнер снялась в культовом бюстгальтере как у Мадонны

Кайли Дженнер снялась в бюстгальтере с треугольными чашками как у Мадонны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде в стиле культовых сценических образов певицы Мадонны. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость приняла участие в семейной фотосессии, позируя в винтажном бюстгальтере модного дома Jean Paul Gaultier с острыми треугольными чашками. Известно, что в подобном белье часто выступала Мадонна во время мировых туров. Дженнер дополнила образ черными туфлями бренда YSL с ремешком на щиколотке за 845 долларов (67 тысяч рублей).

Ранее Кайли Дженнер в бюстгальтере также похвасталась знанием испанского.

