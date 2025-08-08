Бывший СССР
Командир штурмовиков сравнил боеспособность ВСУ в 2023 и 2025 годах

Командир роты Миссионер: Боеспособность пехоты ВСУ за два года упала колоссально
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Боеспособность пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние два года боевых действий упала колоссально. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал командир штурмовой роты добровольческого отряда «Русь» с позывным Миссионер.

По его словам, сейчас способность украинской армии к сопротивлению держится за счет подразделений БПЛА. А дронов на передовой, как утверждает офицер, у противника не становится меньше.

«Я штурмовал Бахмут в 2023 году. Тогда украинцы были хорошо экипированы, накормлены, обучены. А сейчас — полуголодные, без боеприпасов», — заявил Миссионер.

Он добавил, что украинские солдаты редко сдаются в плен, а в безвыходной ситуации сражаются «исключительно на морально-волевых [качествах]».

«Этого у них не отнять, что бы кто не говорил», — заключил штурмовик.

Ранее стало известно что российский штурмовик выжил после удара 24 FPV-дронов и одной тяжелой «Бабы-яги». Сейчас он проходит реабилитацию после лечения в госпитале.

