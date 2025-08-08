Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Крылья Советов
Завтра
13:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
Завтра
15:00 (Мск)
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
Завтра
15:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
19:15, 8 августа 2025Спорт

Легкоатлет вышел на старт чемпионата России в форме сборной Великобритании

Легкоатлет Чернухин вышел на старт ЧР в форме сборной Великобритании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Чернухин (второй справа)

Кирилл Чернухин (второй справа). Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Спринтер Кирилл Чернухин вышел на старт забега на 100 метров на Чемпионате России (ЧР) по легкой атлетике в Казани в форме сборной Великобритании. Об этом сообщает Sports.

«Стартую в британской экипировке, чтобы у каждого отечественного спринтера была возможность опередить англосакса», — заявил Чернухин. Спортсмен добавил, что ему пришлось заклеить на форме флаг и название страны по требованию судей.

На чемпионате России Чернухин дошел до полуфинала. Он показал итоговый 13-й результат.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В марте World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

    Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

    Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

    В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

    Назван самый полезный способ приготовления яиц

    Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

    Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

    Раскрыта причина рекордного подорожания золота

    СК отреагировал на обрыв канатной дороги на российском курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости