Легкоатлет вышел на старт чемпионата России в форме сборной Великобритании

Легкоатлет Чернухин вышел на старт ЧР в форме сборной Великобритании

Спринтер Кирилл Чернухин вышел на старт забега на 100 метров на Чемпионате России (ЧР) по легкой атлетике в Казани в форме сборной Великобритании. Об этом сообщает Sports.

«Стартую в британской экипировке, чтобы у каждого отечественного спринтера была возможность опередить англосакса», — заявил Чернухин. Спортсмен добавил, что ему пришлось заклеить на форме флаг и название страны по требованию судей.

На чемпионате России Чернухин дошел до полуфинала. Он показал итоговый 13-й результат.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В марте World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.