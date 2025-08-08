Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:46, 8 августа 2025Наука и техника

Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

Microsoft прекратит поддержку приложения для сканирования Lens 15 сентября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: dennizn / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft закроет популярное мобильное приложение Lens. Об этом компания сообщила на сервисном портале.

Приложение Lens предназначено для сканирования текстовых документов и прочих файлов с помощью камеры смартфона. В корпорации заявили, что 15 сентября поддержка сервиса будет прекращена. Вместо Lens в компании призвали пользоваться приложением Microsoft 365 Copilot, в котором также есть функция сканирования документов.

Журналисты издания Neowin назвали Lens самым популярным бесплатным приложением Microsoft. Оно также имеет высокие оценки в App Store и Google Play. Программа появилась в 2014 году под названием Office Lens. В 2021 году ее переименовали в Microsoft Lens.

Эксперты заметили, что Microsoft будет поэтапно отключать популярный сервис. В октябре приложение будет нельзя скачать, в ноябре его удалят из цифровых магазинов. В декабре владельцы смартфонов не смогут воспользоваться функцией сканирования документов.

1 августа компания Microsoft отключила поддержку паролей в сервисе Authenticator. Потребителям предложили воспользоваться ключами доступа, состоящими из букв, символов и цифр, или подключить вход по биометрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости