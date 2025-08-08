Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

Microsoft прекратит поддержку приложения для сканирования Lens 15 сентября

Корпорация Microsoft закроет популярное мобильное приложение Lens. Об этом компания сообщила на сервисном портале.

Приложение Lens предназначено для сканирования текстовых документов и прочих файлов с помощью камеры смартфона. В корпорации заявили, что 15 сентября поддержка сервиса будет прекращена. Вместо Lens в компании призвали пользоваться приложением Microsoft 365 Copilot, в котором также есть функция сканирования документов.

Журналисты издания Neowin назвали Lens самым популярным бесплатным приложением Microsoft. Оно также имеет высокие оценки в App Store и Google Play. Программа появилась в 2014 году под названием Office Lens. В 2021 году ее переименовали в Microsoft Lens.

Эксперты заметили, что Microsoft будет поэтапно отключать популярный сервис. В октябре приложение будет нельзя скачать, в ноябре его удалят из цифровых магазинов. В декабре владельцы смартфонов не смогут воспользоваться функцией сканирования документов.

1 августа компания Microsoft отключила поддержку паролей в сервисе Authenticator. Потребителям предложили воспользоваться ключами доступа, состоящими из букв, символов и цифр, или подключить вход по биометрии.