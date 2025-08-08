Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

Лукашенко: Трамп прав, что так обращается с «вонючей» Европой

Президент США прав, что так обращается к «вонючей» Европе. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано на YouTube-канале «БелТА».

«(...) не через вонючую эту Европу. Трамп прав, что "наклоняет" Европу», — поддержал он главу США.

В этом же интервью Лукашенко рассказал про подготовку к войне с Европой, для того чтобы ее избежать. Он подчеркнул, что Белоруссия извлекла уроки из всех последних войн.

Он также усомнился в расколе США и Европы. По словам белорусского лидера, события в последнее время «говорят о том, что это действительно были распределенные роли».