Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко усомнился в расколе США и Европы

Лукашенко заявил, что сомневается в расколе между США и Европой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он сомневается в наличии раскола между США и странами Европы. С таким мнением он выступил в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, опубликованном агентством БелТА.

«Раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, события в последнее время «говорят о том, что это действительно были распределенные роли». При этом он допустил и обратную ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп в своей внешней политике «начал мигрировать в сторону западноевропейцев». При этом Лукашенко подчеркнул, что не верит в раскол между Вашингтоном и Евросоюзом.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае личной встречи с Трампом помог бы ему «открыть глаза».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    В сети обругали Adidas за ужин в церкви

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости