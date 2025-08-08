Лукашенко усомнился в расколе США и Европы

Лукашенко заявил, что сомневается в расколе между США и Европой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он сомневается в наличии раскола между США и странами Европы. С таким мнением он выступил в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, опубликованном агентством БелТА.

«Раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, события в последнее время «говорят о том, что это действительно были распределенные роли». При этом он допустил и обратную ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп в своей внешней политике «начал мигрировать в сторону западноевропейцев». При этом Лукашенко подчеркнул, что не верит в раскол между Вашингтоном и Евросоюзом.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае личной встречи с Трампом помог бы ему «открыть глаза».