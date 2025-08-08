Бывший СССР
Лукашенко назвал свою кандидатуру на должность нового лидера США

Лукашенко: Вице-президент США Вэнс мог бы стать новым американским лидером
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bonnie Cash / Pool / CNP / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс симпатичен как политик и мог бы стать новым американским лидером. Свою кандидатуру на должность президента США в интервью журналисту Time Саймону Шустеру назвал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.

«[Дональд] Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он, то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Трамп проводит справедливую политику по отношению к Европейскому союзу, и выразил надежду, что Вэнс сможет ее продолжить.

Ранее Лукашенко выразил готовность организовать переговоры Дональда Трампа, своего коллеги Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Минск может быть хорошей переговорной площадкой для трехсторонней встречи.

