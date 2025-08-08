Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко сравнил военную мощь Белоруссии и США

Лукашенко: У Белоруссии и России достаточно средств ведения современной войны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

У России и Белоруссии достаточно средств для ведения современной войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time.

«Да, у вас [США] там может больше передовых ракет, еще чего-то. Но то, что есть, у нас достаточно для ведения современной войны. Чтобы мы на коленях стояли — этого нет и никогда не будет», — сравнил он.

В этом же интервью Лукашенко рассказал про подготовку к войне с Европой, для того чтобы ее избежать. Он подчеркнул, что Белоруссия извлекла уроки из всех последних войн.

Ранее Александр Лукашенко выразил готовность организовать переговоры своего коллеги Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    В сети обругали Adidas за ужин в церкви

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости