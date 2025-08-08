Лукашенко сравнил военную мощь Белоруссии и США

Лукашенко: У Белоруссии и России достаточно средств ведения современной войны

У России и Белоруссии достаточно средств для ведения современной войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time.

«Да, у вас [США] там может больше передовых ракет, еще чего-то. Но то, что есть, у нас достаточно для ведения современной войны. Чтобы мы на коленях стояли — этого нет и никогда не будет», — сравнил он.

В этом же интервью Лукашенко рассказал про подготовку к войне с Европой, для того чтобы ее избежать. Он подчеркнул, что Белоруссия извлекла уроки из всех последних войн.

Ранее Александр Лукашенко выразил готовность организовать переговоры своего коллеги Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.