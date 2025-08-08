Забота о себе
21:04, 8 августа 2025

Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

Диетолог Люсик рассказала, что орехи и авокадо снижают холестерин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Джоана Люсик заявила, что людям с высоким уровнем холестерина необходимо добавить в рацион восемь продуктов, которые помогут его снизить. Об этом она рассказала изданию Terra.

Специалистка отметила, что уровень холестерина снижают орехи, авокадо и рыба. Также она посоветовала добавить в ежедневное меню при высоком уровне холестерина оливковое масло холодного отжима. Кроме того, по словам диетолога, с этой целью нужно включить в рацион семена чиа и макадамию. Аналогичными свойствами обладают фисташки и семена льна.

Люсик объяснила, что к повышению уровня холестерина может приводить неправильное питание, богатое насыщенными жирами, трансжирами и простыми углеводами, а также бедное клетчаткой.

Ранее терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем можно заменить соль. По ее словам, оптимальной альтернативой является лимонный сок.

