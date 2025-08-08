Медведи вышли на прогулку по российскому курортному городу и побеспокоили его жителей

Медведи вышли на прогулку по Сочи и побеспокоили местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД по российскому курортному городу.

По данным источника, взволнованные сочинцы сообщили в полицию о двух хищниках, которых заметили в микрорайоне Макаренко. На место отправили наряд ППС, сотрудники которого отогнали животных от жилого района в лес.

Стражи правопорядка по громкой связи предупредили местных об опасности и попросили их воздержаться от выхода на улицу, так как медведи могли вернуться.

Ранее на Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД и попал на видео. Он перешел дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке.