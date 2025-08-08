Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:38, 8 августа 2025Моя страна

Медведи вышли на прогулку по российскому курортному городу и побеспокоили его жителей

Гулявшие по улице Сочи медведи побеспокоили местных жителей
Алина Черненко

Фото: Marcus Placidus / Shutterstock / Fotodom

Медведи вышли на прогулку по Сочи и побеспокоили местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД по российскому курортному городу.

По данным источника, взволнованные сочинцы сообщили в полицию о двух хищниках, которых заметили в микрорайоне Макаренко. На место отправили наряд ППС, сотрудники которого отогнали животных от жилого района в лес.

Стражи правопорядка по громкой связи предупредили местных об опасности и попросили их воздержаться от выхода на улицу, так как медведи могли вернуться.

Ранее на Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД и попал на видео. Он перешел дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости