Многодетная мать продавала россиянам несуществующие туры и заработала 10 миллионов рублей

Е1.ru: Турагент из Екатеринбурга обманула клиентов на 10 миллионов рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Многодетную мать из Екатеринбурга обвинили в мошенничестве из-за продажи фиктивных туров. Об этом сообщает портал Е1.ru.

По данным источника, Светлана Брызгалова работала в турагентстве и проводила сделки в обход работодателя. После этого женщину уволили, но она продолжила зарабатывать на своих клиентах и продавала им несуществующие путевки с ноября 2024 года по май 2025. В итоге мать троих детей обманула более 40 клиентов и заработала около 10 миллионов рублей.

Знакомые с фиктивным турагентом россияне сообщили, что в последний раз брали у Брызгаловой тур осенью 2024 года, поездка состоялась. «В начале мая этого года снова стали планировать отпуск. Заключили с ней договор и перевели деньги — 375 тысяч рублей. В итоге она начала отмораживаться, игнорировать сообщения», — рассказала одна из пострадавших по имени Татьяна.

Сперва обманутые клиенты пытались решить вопрос при личной встрече с женщиной, затем обратились в полицию. На данный момент в отношении Брызгаловой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, максимальный срок наказания предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее женщина лишилась путешествия за 1,5 миллиона рублей из-за турагентства. В начале поездки туристка выяснила, что фирма оплатила ей только перелет.

