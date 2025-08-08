Россия
Момент уничтожения дрона ВСУ над российским курортным поселком сняли на видео

Никита Абрамов
Очевидцы сняли на видео момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лазаревским в Краснодарском крае. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Украинский дрон сбили над поселком Лоо. На кадрах видна дымная точка в небе. Также можно услышать отдаленный звук взрыва.

Другой информации, а также сведений о пострадавших, на данный момент нет.

8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем ПВО. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Позже стало известно, что дроны ВСУ пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

Вечером этого же дня Прошунин вновь сообщил об опасности атаки беспилотников.

