Момент уничтожения дрона ВСУ над российским курортным поселком сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лазаревским в Краснодарском крае. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
Украинский дрон сбили над поселком Лоо. На кадрах видна дымная точка в небе. Также можно услышать отдаленный звук взрыва.
Другой информации, а также сведений о пострадавших, на данный момент нет.
8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем ПВО. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Позже стало известно, что дроны ВСУ пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.
Вечером этого же дня Прошунин вновь сообщил об опасности атаки беспилотников.