Момент уничтожения дрона ВСУ над российским курортным поселком сняли на видео

Момент уничтожения беспилотника ВСУ под Лазаревском сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лазаревским в Краснодарском крае. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Украинский дрон сбили над поселком Лоо. На кадрах видна дымная точка в небе. Также можно услышать отдаленный звук взрыва.

Другой информации, а также сведений о пострадавших, на данный момент нет.

8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем ПВО. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Позже стало известно, что дроны ВСУ пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

Вечером этого же дня Прошунин вновь сообщил об опасности атаки беспилотников.