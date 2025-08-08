Экономика
15:27, 8 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании до 8 градусов

Синоптик Позднякова: Ночные температуры в Москве могут достигать плюс 8 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ночь с 8 на 9 августа температура воздуха в Москве и области может достигать плюс 8 градусов. О похолодании жителей столичного региона предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

В среднем по Москве столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 13 градусов, но в некоторых районах температура опустится до отметки в плюс 8 градусов, уточнила синоптик.

В субботу, 9 августа, в столице будет облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса в Москве и до плюс 23 — в области. Аналогичная погода сохранится в городе до середины следующей недели, уточнила Позднякова.

Ранее были названы самые «мокрые» места Москвы. Лидером в рейтинге стал Центральный административный округ — там выпустили больше всего публикаций во время обрушившихся недавно на город ливней и гроз.

