17:30, 8 августа 2025

На российском пляже девушка станцевала стриптиз на фоне флага страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

На пляже Новороссийска девушка станцевала стриптиз на фоне триколора России за несколько дней до Дня Государственного флага страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Новороссийский Рабочий».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 августа на центральном пляже рядом с торговым центром «Черноморский». Около 21:00 полураздетая девушка более часа танцевала на втором этаже спасательной рубки. На ее фоне висел российский флаг. Прогуливающиеся по пляжу люди снимали происходящее на видео.

Случившееся вызвало волну возмущения среди местных жителей. Известно, что к танцу может быть причастно местное заведение, которое таким образом хотело привлечь посетителей в ресторан.

Ранее пьяная пассажирка рейса ТбилисиМосква во время перелета устроила стриптиз на борту и приставала к соседу. Перед посадкой она выпила много алкоголя.

