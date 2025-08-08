Мир
20:51, 8 августа 2025Мир

На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

Кошкович: Зеленский не имеет права голоса при обсуждении мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права голоса при обсуждении мира на Украине и не сможет повлиять на решения лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«На самом деле у Украины нет права голоса в этом вопросе (...) Если Трамп и Путин договорятся, то наступит мир и украинцы сдадут все, что им прикажут», — написал он.

По словам эксперта, Зеленский может сказать «нет» любому предложению лишь благодаря финансовой поддержке евробюрократов, однако переговоры Европейского союза (ЕС) и США по тарифам показали, что в ЕС всегда готовы «преклонить колени перед Трампом, если понадобится».

Ранее Трамп заявил, что контакты Путина с Зеленским не являются условием встречи лидеров США и России.

