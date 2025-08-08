Назван соперник Трампа в борьбе за пост президента США

DM: Экс-советник Трампа Бэннон может стать кандидатом на выборах в 2028 году

Бывший главный политический стратег и советник американского лидера Дональда Трампа Стив Бэннон может стать его соперником в борьбе за пост президента США. О том, что Бэннон задумывается об участии в выборах 2028 года в качестве кандидата, сообщает британская газета The Daily Mail (DM), ссылаясь на источники.

По данным издания, Бэннон хочет поучаствовать в первичных выборах Республиканской партии. По его мнению, действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс не подходит на эту роль, так как ему не хватает жесткости. Авторы статьи полагают, что участие экс-советника Трампа в президентской кампании может создать раскол в группе сторонников главы государства.

Ранее Дональд Трамп высказался о своих возможных преемниках. Среди «великолепных республиканцев» он назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.